Facebook Twitter Rss

Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı

Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı.20366
  • Giriş : 23.01.2018 / 12:04:00

Eski ABD Başkanı Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia, İngiliz sevgilisiyle görüldü. Malia'nın Rory Farquharson ile Harvarv Üniversitesi'nde tanıştığı tahmin ediliyor.

Farquharson, Malia ile birlikte olmaya başladıktan sonra kendisine yönelik medya ilgisinden ötürü sosyal medya hesaplarını sildi.

Malia Obama, liseden mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte bir yıl seyahat etmiş ve taciz skandalları patlak verene kadar Harvey Weinstein'ın yapım şirketinde staj yapmıştı

MİLLİYET

TSK, zırh delici toplarla vuruyor

Hükümet, Meclis'e bilgi verecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

6 şiddetinde korkutan deprem! Açıklama geldi

6 şiddetinde korkutan deprem! Açıklama geldi

Endonezya'da Binuangeun kenti yakınlarında deprem meydana geldi.

 

YPG: Rusya bize ihanet etti!

YPG: Rusya bize ihanet etti!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'den Rusya ile ilgili açıklama geldi.

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 füze savunma sistemleri için Hindistan da sırasına girdi.

 

BMGK, Fransa'nın çağrısıyla toplanıyor!

BMGK, Fransa'nın çağrısıyla toplanıyor!

Fransa'nın toplanma çağrısında bulunduğu BMGK, yarın Suriye için toplanacak.

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

Üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya