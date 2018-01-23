Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia, İngiliz sevgilisiyle görüldü. Malia'nın Rory Farquharson ile Harvarv Üniversitesi'nde tanıştığı tahmin ediliyor.
Farquharson, Malia ile birlikte olmaya başladıktan sonra kendisine yönelik medya ilgisinden ötürü sosyal medya hesaplarını sildi.
Malia Obama, liseden mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte bir yıl seyahat etmiş ve taciz skandalları patlak verene kadar Harvey Weinstein'ın yapım şirketinde staj yapmıştı
MİLLİYET
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