Obama: Rusya tepkimiz sürecek
Amerika Birleşik Devletleri 72 Rus diplomata ülkesini terk etmeleri için 72 saat süre tanımış, haber tüm dünyada şaşkınlık yaramıştı.
Bugün konuya ilişkin Rusya'dan açıklama gelirken ABD Başkanı Obama Rusya'ya tepkilerinin süreceğini belirtti.
ABD Başkanı Barack Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren "Başkanlık Emri"nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.
Başkan Obama, şunları kaydetti:
"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre'ye bir rapor sunacak."
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.
Trump, yazılı açıklamasında, "Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanı. Yine de ülkemizin ve büyük halkımızın çıkarları için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkında güncel bilgi almak için istihbarat topluluğunun liderleriyle bir araya geleceğim." ifadelerini kullandı.
TRT
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