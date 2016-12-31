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Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü

Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü.13646
  • Giriş : 31.12.2016 / 07:44:00

Donald Trump ABD-Rusya ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle Obama, Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Açıklama üzerine Putin Amerikalı elçiler için aynı kararı almamıştı. Gerilen ilişkiler sonrası ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, "Başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

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