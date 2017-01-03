Ocak'ta 14 film gösterime girecek
Ocak ayında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 14 filmin gösterimi yapılacak.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Yusuf Has Hacib Kültür Sanat Sezonu’nda Tivibu ortaklığı ile eğitim amaçlı olarak başlattığı "Haydi Sinemaya!" proje kapsamında, sinema severleri yer ve yabancı sinemanın en seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor.
ESENLER'DE HER AY FİLM FESTİVALİ
Her ay film festivalini aratmayan bir program hazırlayan Esenler Belediyesi, Ocak ayında da birbirinden güzel filmlerle sinema severleri bir araya getirecek. 1 Ocak Pazar günü çocuklara yönelik "Sevimli Canavarlar Üniversitesi" adlı film ile başlayan gösterimler, 30 Ocak Pazartesi günü " Sünger Bob: Sünger Karaya Çıkıyor" adlı filmle son bulacak.
YERLİ VE YABANCI 14 FİLM ÜCRETSİZ
Esenlerli sinema severler, Ocak ayı boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gösterimi yapılacak 14 filmi ücretsiz izleyebilecek. Çocuklar için, "Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden", "Zootropolis: Hayvanlar Şehri", "Kayıp Balık Dori", "Afacanlar Takımı Büyük Yarış", "Alvin ve Sincaplar 2", "Robotlar", "Köstebekgiller 2" ve "Sünger Bob: Sünger Karaya Çıkıyor"; yetişkinler için yapılacak gösterimlerde ise "Av Mevsimi", "X Men: Kıyamet", "İyi Adamlar", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" adlı filmlerin gösterimleri yapılacak.
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Ocak ayındaki film gösterimleri şöyle;
Çocuk Filmleri
Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden / 8 Ocak Pazar - Saat: 13.00
Zootropolis: Hayvanlar Şehri / 15 Ocak Pazar - Saat: 13.00 - 15.00
Kayıp Balık Dori / 22 Ocak Pazar - Saat: 13.00 - 15.00
Afacanlar Takımı Büyük Yarış / 23 Ocak Pazartesi - Saat: 13.00
Alvin ve Sincaplar 2 / 25 Ocak Çarşamba - Saat: 13.00
Robotlar / 27 Ocak Cuma - Saat: 13.00
Köstebekgiller 2 / 29 Ocak Pazar - Saat: 13.00 - 15.00
Sünger Bob: Sünger Karaya Çıkıyor / 30 Ocak Pazartesi - Saat: 13.00
Yetişkin Filmleri
Av Mevsimi / 8 Ocak Pazar - Saat: 15.00
X Men: Kıyamet / 15 Ocak Pazar - Saat: 18.00
İyi Adamlar / 22 Ocak Pazar - Saat: 18.00
Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak / 29 Ocak Pazar - Saat: 18.00
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