Öcalan'ın evinde saklanan HDP'li gözaltında
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın evinde saklanan Halkların Demokratik Partili HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili'nin de arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalanın 69uncu doğum gününü kutlamak isteyenlere OHAL kapsamında izin verilmemesi kararı alındı. Valiliğin yasak kararı sonrası HDP'li ve DBP'li yöneticiler, PKKya yakın internet sitelerinden ve sosyal medyadan Halfetide yapılması planlanan kutlamalara katılım çağrısı yaptı. Ömerli'ye bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek yürüyüşün gelenek haline dönüştüğü kaydedilen çağrıya, HDP ve PKK yandaşları ilgi göstermedi. Yasak kararı üzerine Şanlıurfa merkez, Birecik ve Halfeti'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için çevre illerden gelen polis ve askerler, zırhlı araçlarla uygulama yaparak, Ömerli'ye geçişlere izin vermedi.
Jandarma ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu evde yapılması planlanan kutlamaya katılmak için 2 gün önceden Ömerli Mahallesi'ne gelenlere yönelik önlem aldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde, Ömerlide ikametgahı bulunmayan ve Mehmet Öcalanın evinde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Öcalanın evinde bulunan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili ve DBPli ilçe yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nin yasak kararı gerekçesiyle polis ve askerler, kent merkezinde, giriş- çıkış noktalarında araç plakalarını sorgulayıp, kimlik kontrolü yaptı. Uygulama noktasına gelen gazeteciler dahil özellikle yabancı plakalı araçların sürücülerini durduran polis, kimlikleri kontrol edip, bagajlardaki eşyaları inceledi. Abdullah Öcalanın doğum günü için geldiği saptanan kişiler, kente girmesine izin verilmeyerek, gönderildi. Kent merkezinde de durumundan şüphelenilen kişiler, kimlik kontrolünden geçirildi.
Polis ekipleri, geçmişte terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin düzenlendiği semtlerde de devriye görevini artırdı.
TRT
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