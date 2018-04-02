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Oda başkanına üniforma kurşunu

Oda başkanına üniforma kurşunu.15228
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:48:00

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı, bacağından vuruldu.

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Büyüyen Beşik

İlginç olay Antalya'da yaşandı. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı H.C. tarafınan bacağından vuruldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Semt Pazarcılar Odası'nda meydana geldi. İsmail Öz ile pazarda etiket kontrolü yapan çalışanı H.C. arasında, iddiaya göre üniforma giyilmesi konusunda telefonda tartışma çıktı. Öz, bunun üzerine H.C.'yi konuşmak üzere odaya çağırdı. Oda binasının üst katında İsmail Öz ile H.C. arasında tartışma çıktı. H.C. tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Öz'ü sol baldırından vurdu.

Kanlar içinde kalan İsmail Öz, otomobiliyle özel bir hastaneye giderken, H.C. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen H.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ameliyata alınan Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HÜRRİYET

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