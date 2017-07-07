ODTÜ'de kafa atılan Baykal'ın oğlu çıktı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan gerginlikte görevlik görevlisinin kafa attığı kişinin eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu öğrenildi.
Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Bu sırada mezuniyet alanına girmek isteyen Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda Baykal'a kafa attı.
O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
HÜRRİYET
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