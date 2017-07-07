ODTÜ'de skandal! Öğrenci yakınına kafa attı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yapılan mezuniyet töreninde skandal görüntüler ortaya çıktı. Törene katılan öğrenci ailelerinden birine okulda çalışan bir güvenlik görevlisinin kafa attığı ortaya çıktı.
Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen öğrenci yakını güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda öğrenci yakınına kafa attı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
HÜRRİYET
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