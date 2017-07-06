Facebook Twitter Rss

Oğlun kız kaçırdı diyip babasını öldürdüler!

Oğlun kız kaçırdı diyip babasını öldürdüler!.23360
  • Giriş : 06.07.2017 / 20:42:00

Gaziantep'te oğlunun nişanlısını kaçırdığı iddia edilen baba infaz edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Gaziantep'te bir minibüste gece vakti öldürülen Ali Çelik cinayetinin perde arkası aralandı.

Gaziantep'te 49 yaşındaki Ali Çelik'i dün gece minibüste öldürüp kaçan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Ali Çelik'in oğlunun, 16 yaşındaki M.C.'nin nişanlı olduğu kızı kaçırdığını ileri süren şüpheliler, ona ulaşamayınca babasını öldürdüklerini itiraf etti.

Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda Ali Çelik, minibüsünde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılarak öldürüldü. Çelik'i öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Polis yaptığı incelemede, minibüsün yakınlarında bulunan tükürük, sigara izmaritleri ve güvenlik kameralara kayıtlarını inceleyerek delil bulmaya çalıştı. Şüphelilerin Uğurca Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit eden Cinayet Büro ekipleri, saklandıkları eve baskın yaparak M.C. (16), Celalettin Coşkun (37), Mehmet Coşkun, (37) ve Ali Coşkun'u (49) gözaltına aldı. 

İlçe karıştı, avukatlar AVM'ye sığındı!

Dünyaca ünlü futbolcu resmen Başakşehir'de!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlçe karıştı, avukatlar AVM'ye sığındı!

İlçe karıştı, avukatlar AVM'ye sığındı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gergin dakikalar yaşandı. Avukatlar, kendilerine gösterilen tepkiden dol

PKK mensubu 24 terörist etkisiz hale getirildi!

PKK mensubu 24 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

 

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şok! Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu!

Şok! Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu!

Ünlü karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'deki evinde ölü olarak bulundu.

 

2 üniversiteye operasyon!

2 üniversiteye operasyon!

Konya'da bulunan 2 üniversiteye FETÖ operasyonu düzenlendi.

Manisa yine sallandı! AFAD'dan açıklama!

Manisa yine sallandı! AFAD'dan açıklama!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya