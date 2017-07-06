Oğlun kız kaçırdı diyip babasını öldürdüler!
Gaziantep'te bir minibüste gece vakti öldürülen Ali Çelik cinayetinin perde arkası aralandı.
Gaziantep'te 49 yaşındaki Ali Çelik'i dün gece minibüste öldürüp kaçan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Ali Çelik'in oğlunun, 16 yaşındaki M.C.'nin nişanlı olduğu kızı kaçırdığını ileri süren şüpheliler, ona ulaşamayınca babasını öldürdüklerini itiraf etti.
Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda Ali Çelik, minibüsünde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılarak öldürüldü. Çelik'i öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Polis yaptığı incelemede, minibüsün yakınlarında bulunan tükürük, sigara izmaritleri ve güvenlik kameralara kayıtlarını inceleyerek delil bulmaya çalıştı. Şüphelilerin Uğurca Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit eden Cinayet Büro ekipleri, saklandıkları eve baskın yaparak M.C. (16), Celalettin Coşkun (37), Mehmet Coşkun, (37) ve Ali Coşkun'u (49) gözaltına aldı.
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