Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş
Yılbaşı gecesi Reina'yı kan gölüne çeviren terörist Abdulkadir Masharipov'ın oğluna canlı bomba olması konusunda vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.
Terörist Masharipov'un daha sonra gerek yüz yüze gerekse Türkiye içi ve dışındaki örgüt mensupları ile Telegram üzerinden görüşerek eylem hazırlığına başladığı belirtilerek, "Elektronik postasında bulunan 27 Aralık 2016 tarihli saat 25.57'de çekilen video görüntüsünde intihar eylemi yapacağını, çocuklarını büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını, oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapma tavsiyesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Eşi Zarina Nurullahyeva ifadesinde Reina katliamından haberi olmadığını söylemişse de 27 Aralık 2016 tarihli eşinin veda videosunu Zarina Nurullahyeva tarafından çekildiği tespit edilmiştir" denildi.
Tutuklama müzakeresinde, 29 Aralık 2016 tarihinde Masharipov'un Zeytinburnu'nda kaldığı apartmanın önüne giden sadece gözleri açık olan maskeli, bereli, siyah giyimli ve açık kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli birisinin, içinde AK 47 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, mermiler ve flash bang olan çantayı Masharipov'a teslim ettiği bilgisine yer verildi.
Masharipov'un, 31 Aralık 2016 tarihinde Zeytinburnu'ndan saat 19.00 sıralarında ayrılarak keşif yapmak amacıyla silahsız olarak Taksim'e gittiği anlatılan tutuklama müzakeresinde, yolların polis tarafından kapatılması nedeniyle Taksim'e gitmeden Zeytinburnu'na geri döndüğü, Ebu Cihad kod örgüt militanı ile Telegram üzerinden görüştüğü, hedef değiştirdiği, yılbaşı nedeniyle boş olacağı gerekçesi ile Cumhuriyet Gazetesi'ne eylem yapmadığı, bu nedenle Reina'nın seçildiği, etrafında polisin olmamasını görünce burada eylem yapmaya karar verdiği belirtildi.
Tekrar Zeytinburnu'na dönen Masharipov'un silah ve mühimmat çantasını alarak taksi ile Riena'nın olduğu yere gittiği belirtilen tutuklama müzakeresinde, saat 01.15'te Reina'nın giriş kapısına 10 metre mesafede taksiden indiği, silah ile giriş kapısına koşarak gittiği, önce görevli olmadığı halde ısınmak veya başka bir amaçla giriş kapısında bulunan polis memuru Burak Yıldız ile özel güvenlik görevlisini şehit ettiği belirtildi.
Reina'ya giren şüpheli Maşharipov'un içeride yılbaşını kutlayan insanların üzerine soğukkanlı bir şekilde öldürme kastı ile ateş etmeye başladığı anlatılan tutuklama müzakeresinde, mermisinin bitene kadar ateş ettiği, flash bang patlatarak insanları korku ve paniğe düşürdüğü, bu sırada şarjör değiştirerek ateş etmeye devam ettiği, mermilerin tamamını kullandığı, zırhlı hafif taktik araçlarına karşı geliştirilen zırh delici çelik çekirdekli mermiler kullandığı, bu şekilde kalabalık gurup içinde birden fazla insanın tek atışla yaralandığı, son kullandığı flash bangin elinde patlayarak elinden yaralanmasına, kaşları ile saçlarının yanmasına neden olduğu ifade edildi.
POLİSLER YARALI DİYE KALDIRIMA OTURTMUŞ
"Flashbang"in patlaması nedeniyle kısa süre sarsıntı geçiren şüphelinin ölü ve yaralıların arasından soğukkanlı bir şekilde çıkış kapısına doğru yürüdüğü, çıkış kapısına yaklaştığında yere yatarak sürünmeye başladığı, saat 01.21 sıralarında Reina'dan çıktığı anlatılan tutuklama müzakeresinde, olay yerine gelen özel harekat polislerine yakalandığı, yaralı zannedilerek kaldırıma oturtulup bırakıldığı, bu kez sekerek yaralı numarası yapıp Reina'dan uzaklaştığı kaydedildi.
ATEŞ EDEREK KAÇTI
Abdulkadir Masharipov'un, parasını Reina'da bıraktığı montun cebinde bıraktığı için üç ayrı taksi ile Zeytinburnu'na döndüğü anlatılan tutuklama müzakeresinde, orada yakalanacağını anladığı için aynı gün başka bir örgüt evine gittiği, MİT'ten gelen bilgi ile Telegram üzerinden örgüt mensupları ile görüştüğünün tespit edildiği, bu nedenle Sefaköy'e baskınlar yapıldığı, ancak Anadolu yakasına geçtiği için yakalanamadığı, 3 Ocak 2017 tarihinde Sefaköy'de E-5 üzerinde trafik polislerinin uygulamasına takıldığı, polislerin Abdulkadir Masharipov'u tanıması üzerine içinde bulunduğu araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hızla kaçmaya başladığı, polis aracına tabanca ile ateş açılması sonucu polisin takibi bıraktığı, Abdulkadir Masharipov ve 2 DEAŞ terör örgütü üyesi aracı Piyalepaşa yokuşunda terk ettiği ifade edildi. Polis takibinden kaçan Masharipov'un tekrar Sefaköy'e döndüğü, buradan da Esenyurt'a gittiği bilgisine yer verilen tutuklama müzakeresinde, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Masharipov'un 16 Ocak 2017 günü yakalandığı, ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti devletini kafir olarak gördüğünü, DEAŞ'ın Türkiye'deki iç eylemlerinden sorumlu Ebu Cihad kod isimli terör örgütü mensubunun görevlendirmesi ve talimatı ile Reina eylemini gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.
Savcı Gökalp Kökçü'nün tutuklama talebiyle sevk ettiği Maşharipov, 11. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.
ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI
Abdulkadir Masharipov tutuklama kararının ardından 3'ü zırhlı olan 8 polis aracından oluşan konvoy eşliğinde cezaevine doğru yola çıkarıldı. Masharipov Silivri Cezaevi'ne konuldu.
DİĞER HABERLER
TSK'dan açıklama: 42 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 42 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Nusaybin'deki Koruköy Mahallesi'nde düzenlenecek bir operasyondan önce sokağa çıkmak yasaklandı.
Ankara'dan flaş kararlar
Rus uçaklarının yanlışlıkla 3 askerimi şehit etmenini üzerine Türkiye yeni tedbirler aldı.
Sendika başkanına saldırı!
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'a silahlı saldırı düzenlendi.
Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!
FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 akademisyen tutuklandı.
İzmir'de deprem! Türkiye sallanıyor!
İzmir'in Urla ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.