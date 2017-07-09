Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı
Konya’da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı. Kaza sonucu Suriye uyruklu 20 yaşındaki Mahmud Cevvad hayatını kaybetti. Kaza 00.45 sıralarında merkez karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mahmud Cevvad olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Ali K. ise yaralandı. Kazada hafif yaralandığı öğrenilen Yusuf Ali K. kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
ŞOK YAŞADI
Kaza sonrası haber alan Mahmud Cevvad’ın yakınları olay yerine geldi. Oğlunun kazada hayatını kaybettiğini öğrenen anne Neva Cevvad ise oğlunun cesedi başında gözyaşı dökerek çocuğunun cansız bedeni başından ayrılmadı. Ceset torbasına konulduktan sonra cenaze aracına alınan oğlunun bulunduğu aracın içine binen anne Neva oğlunun cansız bedeninin otopsi için kaldırılacağı Beyhekim Devlet Hastanesine kadar gitti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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