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Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı

Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı.17335
  • Giriş : 09.07.2017 / 08:23:00

Motosikletle ağaca çarpması sonucu 20 yaşındaki oğlunu kaybeden anne, çocuğunun başında çaresizce ağladı.

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Konya’da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı. Kaza sonucu Suriye uyruklu  20 yaşındaki Mahmud Cevvad  hayatını kaybetti. Kaza 00.45 sıralarında merkez karatay  İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mahmud Cevvad olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Ali K. ise yaralandı. Kazada hafif yaralandığı öğrenilen Yusuf Ali K. kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri  de olay yerinde incelemelerde bulundu.

ŞOK YAŞADI

Kaza sonrası haber alan Mahmud Cevvad’ın yakınları olay yerine geldi. Oğlunun kazada hayatını kaybettiğini öğrenen anne Neva Cevvad ise oğlunun cesedi başında gözyaşı dökerek çocuğunun cansız bedeni başından ayrılmadı. Ceset torbasına konulduktan sonra cenaze aracına alınan oğlunun bulunduğu aracın içine binen anne Neva oğlunun cansız bedeninin otopsi için kaldırılacağı Beyhekim Devlet Hastanesine kadar gitti.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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