Oğlunu öldürüp, selfie çekti
Balıkesir Edremit'te pazarlamacılık yapan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin'in 4 yaşındaki minik oğlunu boğarak öldürdüğü, olaydan bir hafta sonra da arkadaşlarıyla alkol alırken selfie çekip, eğlenmesi kan dondurdu.
Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Kadıköy’de pazarlamacılık yapan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin, 6 Şubat günü 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin’i parkta oynatmak için evden dışarı çıkardı. 2 saat boyunca parkta kalan baba, oğul otomobille eve dönerken Hüseyin Ersezgin, arka koltuktaki oğlunun bayıldığını ve nefes almadığını söyleyerek hastaneye götürdü. Çocuğun öldüğü belirlenirken otopsi yapıldı. Kuzey Efe’nin kalp krizi sonrası öldüğü tahmin edilirken, 2 hafta sonra jandarma karakoluna giden baba-arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı.
Bursa Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı otopsi sonucu geçen hafta çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre raporda, Kuzey Efe’nin ağız ve burun bölgesinin tıkanmasına bağlı nefessiz kalması sonucu öldüğü belirtildi. Tutuklanan eşi Hüseyin Ersezgin’in cep telefonunu inceleyen anne Melis Ersezgin, oğlunun ölümünden 7 gün sonra kocasının arkadaşlarıyla alkol alırken çektiği iddia edilen selfie’yi buldu. Cinayet itirafının ardından eşine boşanma davası açan Melis Ersezgin, şu iddialarda bulundu: “Cezaevinde ‘Neden oğlumu öldürdün’ diye sorduğumda, ‘Öldürmedim, vicdanımı rahatlatmak için yalan söyledim’ dedi. O an yine biraz inanmıştım ama Adli Tıp raporunu görünce cani olduğu ispatlandı. Üstelik, öldürdükten sonra bara, pavyona gidip eğlenmiş, selfie çekmiş. Bu fotoğrafları da mahkemeye sunacağım. Bu nasıl baba, en ağır cezayı alsın.”
HÜRRİYET
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