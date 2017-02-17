Öğrenci yurdunun çatısı çöktü
Siirt'te korku dolu anlar yaşanıyor. 2000 öğrencinin kaldığı Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunun çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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