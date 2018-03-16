Öğrenciler dikkat! AÖF sınav tarihleri değişti!
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yılı bahar dönemi sonu sınavlarının 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.
AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve ilk defa gerçekleştirilecek Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınav tarihlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca 2-3 Haziran olarak yeniden belirlendiği kaydedildi.
Bu nedenle 2-3 Haziran'da yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
GÜNEŞ
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