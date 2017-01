Öğrenciler dikkat! TEOG sonuçları açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar geldi. 23-24 Kasım'da yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçları açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C inkilap tarihi ve Atatürkçülük, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girdi.MEB'in sitesinde bulunan Sorgu Ekranı'na 11 haneli T.C Kimlik No, gün ay yıl olarak doğum tarihinizi yazarak TEOG sonuçlarınızı veya yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.MEB'in eğitim-öğretim takvimine göre 2. dönem TEOG sınavları 26 Nisan 2017 - 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak oturumlar ile tamamlanacak. Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.Çeşitli TEOG puan hesaplama robotları ile Ocak ayında açıklanacak olan TEOG sonuçlarını beklemeden puanınıza yakın bir oranda sonuçlar alabilirsiniz. Açıklanan soru ve cevaplardan elde ettiğiniz doğru yanlış sayınızı bir kenara not ederek TEOG puan hesaplama araçlarına doğru ve yanlış sayınızı girerek gerçek puanınıza yakın sonuçlar elde edebilirsiniz.Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sınavı(TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır. Öğrenciler TEOG'da, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava tabi tutulmaktadır.MİLLİYET