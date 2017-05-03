Öğrenciler İngilizce performanslarıyla göz doldurdu
Yenilikçi eğitim-öğretim anlayışı ile en az bir yabancı dil bilen, dünya vatandaşı vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Adana’nın öncü eğitim kurumlarından Erkan Koleji’nde, öğrencilerin İngilizce performanslar sergilediği “Karaoke Contest Festivali” gerçekleştirildi.
Dünyada ortak dil olarak kabul edilen İngilizce eğitimi alanında her geçen gün farklı bir yeniliğe imza atan Erkan Koleji, “Karaoke Contest Festivali” ile öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir yarışma deneyimi yaşattı. Yarışmaların provalarına İngilizce öğretmeni Gonca Tokcan nezaretinde 2 ay önce başlayan 9 ve 10. sınıf öğrencileri, baştan sona İngilizce olarak sunulan yarışmada performanslarını büyük bir ustalıkla sergiledi.
Yarışmanın jürisini oluşturan Anadolu Lisesi İngilizce Bölüm Başkanı İpek Öz ile müzik öğretmenleri Hikmet Çağlar Kötemen ve Tuğçe Özçimen, birbirinden iddialı seslerin kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte karar vermekte zorlandı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Erkan Anadolu Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Aysu Yerli birinci oldu. Erkan Koleji Eğitim Koordinatörü Atilla Evren tarafından plaketle ödüllendirilen Aysu Yerli’ye, İngilizce öğretmeni Gonca Tokcan da Çukurova Rock Festivali için kombine bilet hediye etti.
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