Öğrencilerden anlamlı hareket
'Vefa Buluşmaları' kapsamında Esenlerli öğrenciler, Yazar Ayla Ağabegüm'ü evinde ziyaret ederek, usta kalemin yazarlık hayatından ve tecrübelerinden faydalandılar.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Vefa Buluşmaları' kapsamında Esenlerli gençler, Yazar Ayla Ağabegüm'ü evinde ziyaret ettiler. Şehit Türkmen Tekin İmam Hatip Kız Anadolu Lisesi öğrencilerini evinde ağırlayan Yazar Ayla Ağabegüm, keyifli sohbetinin yanı sıra öğrencilere öğle yemeği de ikram etti. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından usta yazar, fikir ve yazarlık hayatından anılarını ve tecrübelerini paylaştı.
İMAM HATİP MARKADIR
İmam hatipli olmanın temsili niteliği olduğunu söyleyen Ağabegüm, "İmam hatip bir markadır. Robert Koleji gibi Türkiye'nin bir markası olmalıdır. Değeri ise edepli, bilgili, kültürlü, çalışkan olmak, sosyal hayatın içinde davranışlara dikkat etmektir çünkü imam hatipli olmanın temsili bir niteliği vardır. Çok okumak, şiiri, kitabı sevmek gerekiyor. Hayata atıldığınızda, doktor, öğretmen olduğunuzda bu size farklılık kazandıracaktır. Çünkü kültürün tesiri size yansıyor. Milli kültürle yoğrulup, mesleği onunla birleştirmek gerekiyor. Şiiri, Yunus'u çok sevin, iyi insan olmayı öğrenin" tavsiyelerinde bulundu.
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