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Öğrencilere bombalı saldırı yapılmış

Öğrencilere bombalı saldırı yapılmış.16918
  • Giriş : 29.04.2017 / 15:23:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 15:27:00

İstanbul Pendik'te yaşanan patlamanın nedeni belli oldu.

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İstanbul Pendik'te yaşanan patlamanın nedeninin bir bombalı saldırı olduğu ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüste zaman ayarlı el yapımı patlayıcı nedeniyle patlama meydana geldiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öğrenci servisindeki patlamayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırma sonucunda, servis aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldığı tespit edildi.

Olaya, çantanın içindeki zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirleyen ekipler, öğrencilerin ve servis şoförünün ifadesine başvurdu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada 7 öğrenici yaralanmıştı. 

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