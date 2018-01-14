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Öğrencilere müjdeli haber!

Öğrencilere müjdeli haber!.21769
  • Giriş : 14.01.2018 / 16:15:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmenlere "ödev" talimatı verdi.

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Büyüyen Beşik

Bakan Yılmaz, öğretmenlerin öğrencilere sömestr tatilinde ödev vermemesi gerektiğini ve bunun için müdürlükleri talimatlandırdığını anlattı.

Yılmaz, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz" dedi.

Yılmaz ayrıca, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini öğürleyerek şunları söyledi:

"Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar."

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