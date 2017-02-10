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Öğrencilere şehir dersi

Öğrencilere şehir dersi.11926
  • Giriş : 10.02.2017 / 11:24:00

Şehir Dersleri'nde lise öğrencilerine "Kent , Mimari ve Toplum " konulu bir ders veren Doç. Dr. Ebru Erdönmez, kentlerin insanları bir arada tuttuğunu söyledi.

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Düşünce Merkezi'nin düzenlediği Şehir Dersleri programında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Ebru Erdönmez, Esenlerli öğrencilere "Kent , Mimari ve Toplum" konulu bir ders anlattı. Program, Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti.

KENTLER İNSANLARI BİR ARADA TUTAR

Öğrencilere, mimarlığın nerede ve nasıl başladığını anlatan Erdönmez, "Mimarlık, insan tarihiyle başlıyor. Bizim doğa koşullarında  korunmak ve bir araya gelmek için mekanlara ihtiyacımız var. Temel olarak barınma ihtiyacıyla ortaya çıkıyor mimari. Mekanlar da barınma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Kent, bir organizasyon biçimidir, insanları bir arada tutma biçimidir" diye konuştu.

ŞEHİR KİMLİK SAHİBİDİR

Mimarinin çok aktörlü bir iş olduğunu söyleyen Erdönmez, öğrencilere dünyanın çeşitli şehirlerinden mekanlar göstererek, kent ve mekan arasındaki ilişkiyi anlattı. Erdönmez, kent ve kimlik kavramından, "Her kentin kendine özgü bir dokusu ve kimliği var. Mekanlardaki belirgin özellikler, mevsimsel şartlar ve nasıl bir çevrede yaşamak istiyorsak bunları gözlemleyerek kenti tasarlamalıyız" ifadeleriyle söz etti. Erdönmez, programın sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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