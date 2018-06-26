Öğretmen ataması sonuçları açıklandı
Merakla beklenen engelli öğretmen sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden 500 kontenjan için alım yapılacağını duyurmuştu.
Adaylar, sınav sonuçlarına "http://atama.MEB.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.
TRT
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