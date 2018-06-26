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Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Öğretmen ataması sonuçları açıklandı.12864
  • Giriş : 26.06.2018 / 10:18:00

Engelli adayların öğretmen atamasının sonuçlandığı açıklandı.

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Merakla beklenen engelli öğretmen sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden 500 kontenjan için alım yapılacağını duyurmuştu.

Adaylar, sınav sonuçlarına "http://atama.MEB.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

TRT

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