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Öğretmen kadrosu için son başvurular bugün

Öğretmen kadrosu için son başvurular bugün.11846
  • Giriş : 08.03.2018 / 10:21:00

Öğretmen kadrosu için son başvuruların bugün yapılacağı öğrenildi.

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Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için 2 Mart'ta başlayan başvuru süresinin bugün dolacağı açıklandı.

KPSS’de 50 ve üzerinde puan almalar elektronik müracaat formunun çıktısını il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenler 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında sınava tabi tutulacak.

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