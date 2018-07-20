Öğretmen performans sistemi uygulanmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine ile ilgili konuştu ve öğretmen performansı sisteminin de uygulanmayacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" açıklamasında bulundu. Ayrıca sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geleceğini de belirtti.
Yeni kabinenin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Bakan Selçuk sistem değişecek mi sorusuna, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" cevabını verdi.
Selçuk, "Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" açıklamasını da yaparken sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geleceğini de belirtti.
Selçuk'un konuşmasından diğer satır başları şöyle:
"Eğitim uzun sürede inşa edilir, kısa sürede bozulur. En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek. Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek. Bütün mesele, sınavın baskısı konusunda Türkiye'de oluşan örgütlü yapıyı kırmak.Temel kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören olmaya çalışacağım. Öğretmen bizim önceliğimiz olacak.
Veriye dair bir politika üreteceğiz. Ana konularla ilgili vizyon belgeleri hazırlayacağız.
Eğitim ihraç edilir ama ithal edilemez. Vizyonumuzu bizim kelimelerimiz doğuracak. Gerçekten şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Gizlemek çocukların hayrına değil. Mutabakat çok önemli, herkesi dinleyeceğiz. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. Çocuklar günde 4 saat sosyal medyada bunun farkındayız.
Sosyal medyayı çok iyi yöneten bir ekip kurduk. Bize biraz izin verin biz biraz çalışalım. Eski hataları yapmayalım. Nehrimizin yatağını açmazsak yeni çağın seli bizi alır götürür. Robotların yapamadığı ne varsa bizim çocuklarımız onu yapacak."
NTV
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