Facebook Twitter Rss

Öğretmenlere FETÖ operasyonu

Öğretmenlere FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 09.08.2018 / 10:10:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 12 öğretmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname  (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan  12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı  belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam  ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u  kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

TRT

Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor

Kara Kartal, Vida için son rakamı belirledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Karatay: Millet devrim yaptığımı görüyor

Karatay: Millet devrim yaptığımı görüyor

Ünlü doktor Canan Karatay, hakkında yapılan eleştirilere yanıt geldi.

TTK: Sevr'e anlaşma değil belge diyeceğiz

TTK: Sevr'e anlaşma değil belge diyeceğiz

Türk Tarih Kurumu'ndan Sevr Antlaşması ile ilgili açıklama geldi.

 

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz sahil yolunda ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.

3. Havalimanı için açıklama!

3. Havalimanı için açıklama!

Ulaştırma Bakanı, üçüncü havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

 

3 komiser FETÖ'den tutuklandı

3 komiser FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Edirne'de operasyonlar düzenlendi.

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya