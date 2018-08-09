Öğretmenlere FETÖ operasyonu
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 12 öğretmen gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.
TRT
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