Öğretmenlere operasyonunda 16 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü7Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
TRT
DİĞER HABERLER
RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı
RTÜK, son günlerin olay ismi Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı.
Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını duyurdu.
14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.
Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı
Konya polisi, kentte yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.