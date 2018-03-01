Oğuzhan, Fener derbisinde yer alacak mı?
Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geliyor. Maçta tecrübeli oyuncu Oğuzzhan'ın da oynayacağı öğrenildi.
Mide rahatsızlığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Siyah- Beyazlı oyuncu, sağlık sorunu sebebiyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup’un bu akşamki maça yedek başlaması bekleniyor.
Siyah-Beyazlı takım, Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 4. kez konuk edecek. Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası’nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Kara Kartal, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017’de Süper Lig’de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini ise geçen hafta 3-1’lik skorla Süper Lig’de aldı.
FANATİK
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