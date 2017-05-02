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Oğuzhan için Fikret Orman devreye girecek

Oğuzhan için Fikret Orman devreye girecek.15852
  • Giriş : 02.05.2017 / 16:23:00

Genç yıldız Oğuzhan Özyakup için Fikret Orman devreye girecek.

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Beşiktaş'ta forma giyen için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman harekete geçti. Orman, 2018 yılında sözleşmesi bitecek Oğuzhan için bizzat devreye girdi.

Yönetici arkadaşlarına 24 yaşındaki futbolcu ile görüşmeleri kendisinin yapacağını söyleyen Orman'ın 5 yıllık bir kontrat önereceği ancak, "Oğuzhan ile konuşacağım ama şu anda lig yarışını düşünmeliyiz. Futbolcunun kafasını karıştırmayalım" dediği öğrenildi.

Siyah beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için Lyon maçında Avrupa'nın önde gelen 15 kulübü gelmiş ve Oğuzhan'ı izlemişti. Bu kulüpler arasında en önemlileri ise eski kulübü Arsenal, Sevilla, Roma, Napoli...

Piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan Oğuzhan için yönetim 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Bu arada Ozzie, bu sezon çıktığı 35 maçta 4 gol 7 asist yaptı.

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