Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli belli oldu
Beşiktaş'ta forma giyen ancak uzun süredir yeşil sahalardan ayrı kalan oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
Avrupa’nın dev kulüpleri Atletico Madrid, Bayern Münih ve Arsenal’den bir teklif gelirse Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya serbest kalabilecek.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da sezon sonu hamlelerini yapmaya devam ediyor.
Dış transferde yaptığı başarılı hamlelerle dikkat çeken siyah-beyazlı yönetim, iç transferde de boş durmuyor. Beşiktaş yönetimi, başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile 4 yıllık sözleşme yenilemişti. Ligin ilk yarısında karşılıklı olarak imzalar atılmış başarılı futbolcu bu durumu, “Kulüp yakında gereken açıklamayı yapar” diyerek beyan etmişti.
2012-2013 sezonunun başında Arsenal’den 500 bin Euro karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu, siyah-beyazlı forma ile son 2 sezonda şampiyonluklar yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesi ile adeta kendisini yeniden bulan milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüple yenilediği 4 yıllık sözleşmeye özel madde koydurdu. Buna göre Avrupa’nın dev kulüpleri Atletico Madrid, Bayern Münih ve Arsenal’den bir teklif gelirse Oğuzhan Özyakup 12 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Onun dışındaki teklifleri ise yönetim kendisi belirleyecek.
İngiliz ekibi Arsenal altyapısından yetişen ve yeniden Avrupa’da oynama hayali olan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Cenk Tosun’un Everton’a transferinden sonra bu hayalini gerçeğe döndürme yolunda adımlar atıyor. Siyah-beyazlı formayla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Oğuzhan, eğer uygun bir teklif gelirse Avrupa’nın yolunu tutacak. Beşiktaş’ın kaptanlığını yapan Oğuzhan Özyakup, ligin ilk yarısında yıllık 2.5 milyon eurodan kendisini 4 yıllığına daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşemeye imza atmıştı. Camiayla adeta özdeşleşen ve Başkan Fikret Orman ile baba oğul gibi bir ilişkisi olan Oğuzhan’a gelen tekliflerde kolaylık sağlanacağı ifade edildi.
Başkan Orman’ın da her fırsatta oyuncuların görüşlerine verdiği değeri dile getimesi, bu konuda Oğuzhan’ı rahatlatıyor. Milli futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 31 maça çıkarken, henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Oğuzhan Özyakup’un toplamda ise 6 asisti bulunuyor.
YENİŞAFAK
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