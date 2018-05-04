Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ı reddetti
Oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1.8 milyon euroluk teklifini reddetti.
Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın önemli yıldızlarını kadroda tutma konusunda sorun yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı isimlerden birinin de kaptan Oğuzhan Özyakup olduğu bildirildi.
Siyah-Beyazlılar, devre arası Tolgay Arslan'la sözleşme uzatırken, Oğuzhan konusunu Arsenal'in bonserviste payı olması nedeniyle sezon sonuna bırakmıştı. Ozzie'ye 30 Haziran 2018'de bitecek olan sözleşmesini yenilemek için senelik 1.8 milyon euroluk bir teklifte bulunan yönetimin, beklemediği bir cevapla karşılaştığı öğrenildi.
OĞUZHAN'IN KALMASI ZOR GİBİ
Premier Lig ekiplerinden başta Newcastle ve Everton'ın gündeminde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun "Bu rakama olmaz!" demesi Başkan Fikret Orman ve yöneticileri zora soktu.
Beşiktaş'ın rakamı son olarak 2 milyon euroya çıkarabileceği ancak bunun da yıldız oyuncuyu takımda tutmaya yetmeyebileceği ifade ediliyor.
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