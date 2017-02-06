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Oğuzhan Özyakup, Persie ile fotoğrafını sildi

Oğuzhan Özyakup, Persie ile fotoğrafını sildi.18391
  • Giriş : 06.02.2017 / 16:15:00

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçeli Persie ile fotoğrafını sildi.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerilim artıyor. Yaşanan olaylar öncesi yakın arkadaş olan Oğuzhan Özyakup ile Robin Van Persie'nin de arası açıldı.

Olaylı derbide yaşananların ardından Oğuzhan Özyakup, daha önceden oldukça yakın olduğu Robin Van Persie ile olan bir fotoğrafını sildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide Robin Van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşananlar büyük ses getirdi.

İkili, maçın hemen başında bir pozisyon sonrasında ciddi bir tartışma yaşamış, daha sonra Robin Van Persie attığı golden sonra Oğuzhan'ın önüne doğru koşarak sevincini rakibinin önünde yaşamıştı.

Oğuzhan ise maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda Van Persie'yi kastederek, "Söylenecek çok şey var. Ama söylemeyeceğim. Bugüne kadar ben bu maçta oynayan bir oyuncuyla samimiydim. Bugün bu artık değişti. Bazen bir futbolcunun karakteri sahada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan'ın Twitter hesasbı üzerinden 2013 yılında Robin Van Persie ile tatildeyken çekildiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımı ise hesabından kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı orta saha oyuncusu, yaptığı o paylaşımda "Kardeşimle birlikte" ifadesini kullanmıştı.

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