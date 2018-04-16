Oğuzhan Özyakup: Yeni sözleşme yapacağım
Beşiktaş'ta oynadığı Futbol ile göz dolduran Oğuzhan Özyakup geleceği hakkındaki kararını siyah-beyazlı yönetime bildirdi.
Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede, “Yeni sözleşme yapacağım. Sonrasında ayrılık olsa bile önce kulübümü düşünerek hareket edeceğim” diye konuştu.
Beşiktaş’ın formasını 6 sezondur sırtlayan, takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup’un, dönem sonunda bitecek olan sözleşmesi, uzun süredir kulüp gündemindeydi... 25 yaşındaki futbolcuyla Akhisarspor mücadelesinin ardından görüşme gerçekleştiren Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, tecrübeli isimden yeni sözleşme için söz aldığı öğrenildi. Orman’ın yıllığı 2.5 milyon Euro’dan 5 yıllık önerdiği kontratı kabul eden ancak 2.5 milyon Euro da imza parası istemesi sebebiyle görüşmeleri zora sokan Oğuzhan’ın, kulübünü düşünerek hareket etme kararı aldığı bildirildi.
Oğuzhan Özyakup’un iki Başkan’la yaptığı görüşmede, “Beşiktaş ile yeni sözleşme yapacağım. Sonrasında ayrılık olsa bile önce kulübümü düşünerek hareket edeceğim. Beşiktaş sayesinde buralara geldim. Sözüm en değerli senetten daha güvenilirdir” dediği kaydedildi. Orman’ın bu sözlerin ardından, “Takımın kaptanının verdiği söz bizim için her türlü imzanın belgenin önündedir. Sadece futbola ve şampiyonluğa konsantre ol. İstediğimizi elde ettikten sonra kalplerimize atılan imzaları kağıda dökeriz” diyerek konuyu kapattığı ifade edildi.
FANATİK
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