Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!
Beşiktaş’ın son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi, oyuncuların piyasasını arttırdı. Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup da Avrupa devlerinin radarına girdi.
Negredo transferiyle performansını ikiye katlayan, son olarak Porto deplasmanında harika bir gol atan Cenk Tosun için İngiltere Premier Lig'den Tottenham devreye girdi.
Londra ekibi, yakından takip ettiği milli forvet için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Cenk'in fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.
ARSENAL’A SATIŞTAN PAY
Arsenal’in hocası Arsene Wenger'in de Oğuzhan Özyakup ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Londra kulübünün altyapısından yetişen Ozzie için menajerlerle görüşen Fransız hocanın, kontrat detaylarını araştırdığı öğrenildi.
Oğuzhan, Arsenal'dan Beşiktaş'a ‘Yüzde 30 satıştan pay' opsiyonuyla gelmişti. Başkan Fikret Orman'ın “Kulübün menfaati önemli” diyerek satış için açık kapı bırakmasının ardından bu oyuncu için de yönetim 20 milyon Euro fiyat belirledi.
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