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OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor

OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor.20361
  • Giriş : 16.07.2018 / 17:57:00

Olağanüstü Hal uygulamasının 18 Temmuz'da sona ereceği açıklandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Olağanüstü Hal uygulamasının 18 Temmuz'da sona ereceği açıkladı.

Kedicikler gözaltında bunu istedi

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