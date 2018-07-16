OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Olağanüstü Hal uygulamasının 18 Temmuz'da sona ereceği açıkladı.
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Adalet Bakanı'ndan Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı: 53 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
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Kahraman şehidin kabrine ziyaretçi akını!
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