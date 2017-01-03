OHAL, 3 ay daha uzatıldı
OHAL'i 2. kez uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. 3. OHAL dönemi 19 Ocak Perşembe günü başlayacak, 3 ay sürecek.
Başbakan Binali Yıldırım, dünkü AK Parti grup toplantısında OHAL'in 3 ay daha uzatılacağının sinyallerini vermişti.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, TBMM Genel Kurulu’nda ikinci defa uzatılan OHAL ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiği için OHAL’in devam ettirme zaruriyeti doğduğunu ifade ederek, “Türkiye'de milli güvenlik tehdidi oluşturan unsurların varlıklarını devam ettirdiği görülüyor. Bunlardan birisi, Türkiye’nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkmış olan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların ülkelerde, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde bölünme senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda terör grubunun bu bölgede çok rahat hareket ederek, insanlara zarar vermesi, bu ülkelerde varlıkları üzerinden Türkiye’yi tehdit altına almaya devam etmesi hepimiz tarafından gözlendiği açık. Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar devam ederek, bu kadar büyük saldırılar devam ederken, her an Türkiye’nin sınırları ötesinden Türkiye’yi karşı tehditler ulusal güvenlik riski karşımızda dururken olağan şartlar yaşanıyor diyemeyiz” dedi.
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