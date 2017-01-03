OHAL, 3 ay daha uzatılıyor!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasu ilan edilen Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere görüşmeleri bugün TBMM'de yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.
OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir merak konusuydu. Konu dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı.
Başbakan Yıldırım da, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıklamıştı.
OHAL uygulamasının süresi 19 Ocak'ta sona eriyordu.
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