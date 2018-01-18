OHAL 6. defa uzatıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda biraz önce tamamlandı.
AK Parti ve MHP’nin “evet” oyu kullandığı tezkerenin kabulüyle OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren 3 ay daha uzatılmış oldu.
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