Facebook Twitter Rss

OHAL 6. defa uzatıldı

OHAL 6. defa uzatıldı.36228
  • Giriş : 18.01.2018 / 20:14:00

Olağanüstü Hal'in 6. defa uzatılması gerektiğine karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda biraz önce tamamlandı.

AK Parti ve MHP’nin “evet” oyu kullandığı tezkerenin kabulüyle OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren 3 ay daha uzatılmış oldu.

Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti

Rusya'dan flaş 'Türkiye' açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'dan açıklama geldi.

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

 

İsrail'den şok Kudüs açıklaması

İsrail'den şok Kudüs açıklaması

Netanyahu'dan bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi.

MGK bugün toplanıyor

MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

 

Serhat Akın'a tazminat davası!

Serhat Akın'a tazminat davası!

Eski futbolcu Serhat Akın için dünyaca ünlü firma dava açtı.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya