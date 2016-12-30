OHAL kapsamında 94 dernek kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Olağanüstü Hal kapsamında 20 ilimizde 94 derneğin faaliyetlerinin durdurulduğu duyuruldu.
Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 42 FETÖ, 26 PKK/KCK, 3 DHKP-C, 19 sol bağlantılı ve 4 DAEŞ bağlantılı dernek kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında ‘genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve IŞİD bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valilikler tarafından durdurulduğunu' açıkladı.
Açıklamada inceleme, değerlendirme çalışmalarına devam edildiği, ‘terör örgütleri' ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK'lar ile, FETÖ bağlantılı 1108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve IŞİD bağlantılı 8 olmak üzere toplam 1325 dernek kapatılmıştı.
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