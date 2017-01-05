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OHAL kararı Resmi Gazete'de

OHAL kararı Resmi Gazete'de.15688
  • Giriş : 05.01.2017 / 08:11:00

Olağanüstü Hal kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanmıştı.

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, 'Anayasa'nın 120'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3 maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu'nca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 03.01.2017 tarihli 49'uncu Birleşiminde onaylanmıştır' denildi.

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