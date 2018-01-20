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OHAL Komisyonu'na 3 bin başvuru

OHAL Komisyonu'na 3 bin başvuru.11581
  • Giriş : 20.01.2018 / 10:33:00

OHAL Komisyonu'na meslekten ihraçlarla ilgili başvuru yağdı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal çerçevisinde kurulan komisyon, ihraç edinlenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karar verdi.

 Komisyonun kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmedilirken, başvuruların 880'i ise reddedildi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 104 bin 657 başvuru yapıldı.

OHAL Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 110 başvuru hakkında karar vererek, kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmetti. Komisyon, başvurulardan 880'ini reddetti.

Yapılan ön inceleme sonrasında 206 dava dosyası iş mahkemelerine iletildi. KHK ile mesleğe iadelerine hükmedilenler tarafından yapılan bin 984 başvuru dosyası ise kurumlara gönderildi.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Öte yandan, Komisyon tarafından yapılan başvuruların hangi aşamada olduğuna dair başvurucuları bilgilendirmek amacıyla iki hafta içerisinde başvuru takip sistemi kullanıma sunulacak. Başvurucular, başvurularıyla ilgili bu sistem üzerinden bilgilendirilecek.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

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