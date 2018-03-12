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OHAL Komisyonu'na başvuruda son gün!

OHAL Komisyonu'na başvuruda son gün!.11581
  • Giriş : 12.03.2018 / 17:24:00

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuruda son gün bugün.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ın 15 Temmuz'da kalkıştığı başarısız darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname hakkında işlem tesis edilenlerin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süreci bugün bitiyor.

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru süresi bitiyor.

​Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile tamamlanıyor.

Bu nedenlerle başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin bugün günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Mart ayı verilerine göre, Komisyona 107 bin 76 müracaat yapıldı. Komisyon, 2 Mart tarihi itibarıyla 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırarak, kabul ettiği 100 müracaatta mesleğe iadeye hükmetti.

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