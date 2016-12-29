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'OHAL' maddesi komisyondan geçti

'OHAL' maddesi komisyondan geçti.36228
  • Giriş : 29.12.2016 / 18:39:00

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

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TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa Değişikliği teklifinin, olağanüstü hal yönetimini (OHAL) düzenleyen 13. maddesi görüşüldü. Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etme yetkisi veren madde kabul komisyonda edildi.

Anayasa teklifinde 14 ve 15'inci maddeler tekliften çıkarıldı.  14. maddedeki 'üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı. 

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