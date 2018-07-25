OHAL sonrası düzenleme kabul edildi
OHAL sonrası düzenleme tamam. Terörle mücadele konusunda yeni düzenlemeler getiren yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
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Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Brunson cezaevinden çıktı.
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