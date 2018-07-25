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OHAL sonrası düzenleme kabul edildi

OHAL sonrası düzenleme kabul edildi.36228
  • Giriş : 25.07.2018 / 17:05:00

OHAL sonrası düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

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Sepet Beşik

OHAL sonrası düzenleme tamam. Terörle mücadele konusunda yeni düzenlemeler getiren yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

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