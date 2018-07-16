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OHAL sonrası yeni düzenleme!

OHAL sonrası yeni düzenleme!.36228
  • Giriş : 16.07.2018 / 16:35:00

Olağanüstü Hal sonrası yeni bir düzenlemeye ilişkin teklif Meclis'e sunuldu.

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Olağanüstü Hal sonrası yeni bir düzenlemeye ilişkin teklif  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti’nin, OHAL sonrası yeni düzenleme ile ilgili teklif hakkında diğer partilerle görüştüğü belirtildi.

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