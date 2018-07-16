OHAL sonrası yeni düzenleme!
Olağanüstü Hal sonrası yeni bir düzenlemeye ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti’nin, OHAL sonrası yeni düzenleme ile ilgili teklif hakkında diğer partilerle görüştüğü belirtildi.
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