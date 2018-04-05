OHAL uzatılacak mı? Açıklandı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL'in uzatılmasının ihtiyaç olduğunu söyledi ve erken seçim iddialarını da yalanladı.
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