OHAL uzatılıyor!
AK Partili Mustafa Elitaş, Olağanüstü Hal'in uzatılacağını açıkladı.
Elitaş, kararın önce pazartesi MGK sonra ise TBMM'de görüşüleceğini dile getirdi.
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