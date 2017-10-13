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OHAL uzatılıyor!

OHAL uzatılıyor!.10551
  • Giriş : 13.10.2017 / 12:31:00
  • Güncelleme : 13.10.2017 / 12:33:39

AK Partili Mustafa Elitaş, Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama yaptı.

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AK Partili Mustafa Elitaş, Olağanüstü Hal'in uzatılacağını açıkladı.

Elitaş, kararın önce pazartesi MGK sonra ise TBMM'de görüşüleceğini dile getirdi.

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