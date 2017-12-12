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Okan Buruk, Galatasaray'dan özür diledi

Okan Buruk, Galatasaray'dan özür diledi.16664
  • Giriş : 12.12.2017 / 15:41:00

Teknik adam Okan Buruk, Galatasaray Kulübü'nden özür diledi.

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Büyüyen Beşik

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı özür diledi.

"Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum" açıklamasıyla tartışma yaratan Buruk, "Haklı olduğum bir olayda, sinir sistemimin bozulduğu ortamda yaptığım açıklamalar için Galatasaray Kulübü, camiası ve hocasından özür diliyorum" dedi. Buruk, "Herkesin hemfikir olduğu haksız bir kırmızı kartla 50 dakika 10 kişi oynadık. Galatasaray hocası tarafından devamlı taciz edilmeme rağmen sadece, 'Türk futbolu böyle kalkınamaz'  cümlesini söylediğim için ben de tribüne yollandım. Maç sonunu nasıl bir ruh hali ile bitirdiğimi tahmin edemezsiniz. Bu şartlarda  maç sonu yaptığım açıklamalar şansız açıklamalardır" diye konuştu.

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