Okan'dan Nusret'e: Şovu ahlaksız buluyorum
Ünlü şovmen Okan Bayülgen, sosyal medya üzerinden ilgi çekici paylaşımlar yapan Nusret'in videolarını yerden yere vurdu. Bayülgen, tuzlama hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret'in şovunu ahlaksız bulduğunu belirtti.
Nusret'in videolarını çocukların da izlediğini ve ete yapılanların İslam dinine aykırı olduğunu belirten ünlü şovmen, şu ifadelere yer verdi: "Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor.
Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun."
HÜRRİYET
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