Okan Tapan ve Elif Edes görüntüledi
Kendi içlerinde arkadaş grubuyla göz önünde olmadan yaşamayı tercih eden çift, Akmerkez’de kısa bir alışveriş turu attıktan sonra çıkışta objektiflere yansıdılar. Okan Bey ve Elif Hanım çok nadir davetler haricinde görünmeyi tercih etmeyen çiftler arasında yer alıyor. Her zaman olduğu gibi birbirine bağlılıkları ile göz dolduran çiftten Elif Hanım “kocamın önüne geçeyim de kilo aldığı belli olmasın” diyerek espri yaptıktan sonra çift öğle yemeği yedi. Ardından arkadaşlarıyla buluşarak Papermoon’a geçtiler.
Şeyla Gülman Niyego
İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Kemal Gülman’ın kızı ve işadamı Murat Niyego’nun zarif eşi Şeyla Gülman Niyego, Akmerkez’de görüntülendi. Şeyla Hanım her zaman olduğu gibi enerjisi yüksek gözükse de bir yandan mutlu, bir yandan da üzgün olduğunu söyledi. Amerika’da yaşayan kızının ikinci kez anne olmasından ve kızının yanına giderek ona destek olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Şeyla Hanım, annesi rahatsızlanınca panik yaparak soluğu İsrail’de, annesinin yanında almış. Bu sırada çok sevdiği yakın bir dostunun da hayatını kaybettiğini öğrenen Şeyla Hanım, en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. “Her şeye rağmen hayat devam ediyor güçlü olmak lazım” diyen Şeyla Gülman Niyego, gücünü yeni doğan torunundan aldığını belirtti. Şeyla Gülman Niyego, bir giyim mağazasında alışverişine devam etti. Ardından bir kitapevinden sevdiği yazarların kitaplarını satın alarak alışverişini tamamladı.
Zeynel Abidin Erdem
Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem Akmerkez’de görüntülendi. Uzun zamandır görünmeyen, sosyal yardım ve hayır gecelerine katılmayı tercih eden Zeynel Abidin Erdem, akşam saatlerinde geldiği Akmerkez’de bir spor mağazasına giderek, kendisine yürüyüş için yeni bir ayakkabıyı alırken objektiflere yansıdı.
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