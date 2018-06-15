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Okay Yokuşlu, İspanyol ekibe imzayı attı!

Okay Yokuşlu, İspanyol ekibe imzayı attı!.22691
  • Giriş : 15.06.2018 / 14:35:00

Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, İspanyol ekip Celta Vigo ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

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Celta Vigo, resmi sitesi aracılığıyla Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini 2023 yılına kadar İspanyol kulübüne bağlayan sözleşmenin altına imza attığı duyuruldu.

Trabzonspor'un Okay'ın satışından elde edeceği bonservis gelirinin ise tam 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

Kayserispor'dan 2015 yazında Karadeniz temsilcisinin yolunu tutan yıldız oyuncu, üç sezondur Bordo Mavili formayı terletiyordu.

Okay, bu transferle Emre Mor'dan sonra Celta'da forma giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

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