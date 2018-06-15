Okay Yokuşlu, İspanyol ekibe imzayı attı!
Celta Vigo, resmi sitesi aracılığıyla Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini 2023 yılına kadar İspanyol kulübüne bağlayan sözleşmenin altına imza attığı duyuruldu.
Trabzonspor'un Okay'ın satışından elde edeceği bonservis gelirinin ise tam 6 milyon euro olduğu kaydedildi.
Kayserispor'dan 2015 yazında Karadeniz temsilcisinin yolunu tutan yıldız oyuncu, üç sezondur Bordo Mavili formayı terletiyordu.
Okay, bu transferle Emre Mor'dan sonra Celta'da forma giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.
DİĞER HABERLER
Maradona'dan FIFA'ya tepki: Hak etmiyorlar
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Maradona, FIFA'nın 2026 Dünya
Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?
Leipzig forması giyen Bruma'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları öne sürülmeye başlandı.
Altınordulu Berke, Fenerbahçe'ye geliyor
Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı
Akhisarspor ile genç teknik adam Okan Buruk yollarını ayırdı.