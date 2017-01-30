Okey masasında silah patladı: Bir kişi öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir kahvehanede oynayan 4 akrabanın oyunu faciayla son buldu. Ruhsatsız tabancasıyla oynayan ve akrabaları tarafından defalarca uyarılan 19 yaşındaki U.K., silahın ateş alması sonucunda karşısında oturan 18 yaşındaki Serhat Kaya'yı alnından vurdu. Serhat Kaya, hayatını kaybetti.
Olay, Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'taki kahvehanede geçen 22 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Berber U.K. ile akrabaları kahvehanede okey oynamaya başladı. Oyun sırasında, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp masaya koyan U.K., oyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, iddiaya göre tabancayla oynamaya başladı. Bunu gören ve hemen karşısında oturan akrabası Serhat Kaya, iddiaya göre "Yanlışlıkla bir şey olacak. Kaza kurşununa kurban gideceğiz. Şaka gerçek olacak, oynama şu silahla" diyerek U.K.'yı uyardı.
İKİNCİ KEZ ELİNE ALDI KORKULAN OLDU
Uyarının ardından tabancayı masanın üstüne bırakan U.K., daha sonra sıranın kendisine gelmesini beklerken tekrar tabancayı eline alıp 'Doldur boşalt' yapmaya başladı. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, bir tatlı firmasının imalathane bölümünde çalışan Serhat Kaya'nın alnına saplandı. Paniğe kapılan U.K. kanı durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve tabancayı da olay yerinde bırakıp kaçtı. Kahvehanede bulunanlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Kaya'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan genç, müdahalelere rağmen geçen cuma hayatını kaybetti.
PARKTA SAKLANMIŞ
Olaydan 5 gün sonra polisi arayan U.K., pişman olduğunu belirtip teslim oldu. Gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen U.K., ifadesinde, Serhat Kaya'nın kendisini “Tabancayla oynama" diye uyardığını ancak oyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken canının sıkıldığını tabancayı ikinci kez eline aldığında da bir anda ateş aldığını, Kaya ile akraba olduklarını ve aralarında bir husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından korktuğu için kaçtığını ve parklarda kaldığını dile getiren U.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu arada, otopsisinin tamamlanmasının ardından cansız bedeni ailesine teslim edilen Serhat Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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